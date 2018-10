Oud-minister Huizinga op verkiesbare plaats Eerste Kamerlijst ChristenUnie

Oud-staatssecretaris Tineke Huizinga (58) van de ChristenUnie wil terug in de landelijke politiek. Ze staat op de derde plaats van de kandidatenlijst van het partijbestuur voor de Eerste Kamerverkiezingen in mei volgend jaar. Dat is een verkiesbare plek: de ChristenUnie heeft ook nu drie zetels in de Eerste Kamer.

Huizinga was staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Balkenende IV (2007-2010). Na de val daarvan was zij acht maanden waarnemend minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Daarna vertrok ze uit politiek Den Haag en werd onder meer directeur van de ontwikkelingshulporganisatie Wilde Ganzen.

Beatrice de Graaf

Een andere opvallende naam op de voordracht van het partijbestuur is die van hoogleraar Beatrice de Graaf. Zij is landelijk bekend als terrorisme- en veiligheidsexpert. De Graaf is lijstduwer, ze staat op de laatste en onverkiesbare 18e plaats.

Zaterdag maakte het partijbestuur bekend dat het Eerste Kamerlid Mirjam Bikker als lijsttrekker voordraagt. Volgende maand stellen de leden op een partijcongres de kandidatenlijst vast.