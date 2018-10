Geen laatste woord Bouterse in Decembermoorden-proces

President Bouterse van Suriname heeft in het Decembermoorden-proces geen gebruik gemaakt van zijn recht op het laatste woord. Zoals door velen werd verwacht, kwam hij ook deze zittingsdag niet opdagen.

Zijn advocaat diende wel een verzoek in om namens zijn cliënt het woord te voeren, maar dat werd door de voorzitter van de krijgsraad afgewezen.

Bouterse beschouwt de zaak tegen hem als een politiek proces, aangestuurd door Nederland. Om die reden liet hij zich ook op eerdere procesdagen niet zien.

Eis 20 jaar

Bouterse en 24 medeverdachten staan terecht voor betrokkenheid bij het martelen en vermoorden van vijftien politieke tegenstanders in december 1982.

Het onderzoek begon in 2000, eind 2007 was de eerste zitting. Vorig jaar juni hoorde Bouterse 20 jaar tegen zich eisen. Wanneer de krijgsraad uitspraak doet, is nog niet bekend.