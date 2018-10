Overlevende aanslag Pittsburgh: 'Hij heeft ons godzijdank niet gezien'

De terrorist keek rond, maar zag Werber en de andere twee niet. "Door het licht dat de ruimte binnenviel, zag ik hoe hij rondkeek. Hij stapte over het lichaam van Mel, waar hij geen aandacht aan schonk. Daarna ging hij weer weg."

Uiteindelijk werden Barry en de twee anderen in veiligheid gebracht door leden van het SWAT-team. "Even daarvoor had ik de pols van Mel al gecheckt. Ik wist al voordat de schietpartij voorbij was, dat hij was overleden. Ik kon dan ook vertellen dat hij dood was."

Voorgeleid

De man die zaterdagochtend rond 09.50 uur het vuur opende in de synagoge, was de 46-jarige Bowers. De man werd gearresteerd en gewond afgevoerd na een 20 minuten durende confrontatie tussen hem en SWAT-leden.

Bij zijn arrestatie zei Bowers herhaaldelijk: "Ik wil gewoon Joden doden." Hij ligt momenteel nog in het ziekenhuis met meerdere schotwonden. Vandaag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. Daar staat hij terecht voor 29 misdaden, waaronder het plegen van elf moorden.

Kort voordat hij de aanslag in de in de synagoge pleegde, tierde Bowers nog op het socialemediaplatform Gab.com over Joden en immigranten: "Ik kan niet stilzitten en mijn mensen afgeslacht zien worden. Beeldvorming kan me wat, ik val aan." Het platform is inmiddels offline, omdat dienstverleners niks meer met Gab.com te maken willen hebben.

Geen controle

Volgens Werber is Bowers "een persoon die geen controle heeft over zijn primitieve driften". "Ik snap niet waarom hij denkt dat Joden verantwoordelijk zijn voor al het slechte in de wereld. Hij is niet de eerste, maar ook zeker niet de laatste. Daar zullen wij mee moeten leven."