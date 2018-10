'Saudi-Arabië gevaarlijkste land voor ongelovigen'

Saudi-Arabië is het gevaarlijkste land voor niet-religieuze mensen. Dat staat in een jaarlijks rapport van de internationale koepel van humanistische organisaties IHEU. In het Freedom of Thought-rapport wordt gekeken naar de rechten en behandeling van niet-gelovigen in alle landen van de wereld.

Volgens het Humanistisch Verbond worden niet-gelovigen wereldwijd steeds feller gediscrimineerd en vervolgd. Ze kunnen bijvoorbeeld geen baan krijgen, mogen niet trouwen of worden uit de ouderlijke macht gezet. In een aantal veelal islamitische landen riskeren ze zelfs gevangenisstraf of worden ze gemarteld of vermoord.

Doodstraf

Dit jaar voert Saudi-Arabië de lijst van gevaarlijkste landen voor ongelovigen aan. Vier jaar geleden werd in dat land een wet van kracht die atheïsme gelijkstelt aan terrorisme. Afgelopen jaar werd bijvoorbeeld Ahmad al-Sharmi vanwege zijn atheïstische overtuiging door een Saudische rechtbank ter dood veroordeeld. Sindsdien is niets meer van hem vernomen.

Andere landen die hoog op de lijst staan van onveilige landen voor niet-gelovigen zijn Iran, Afghanistan, de Malediven en Pakistan. In totaal staan 74 landen waar kritiek op religie strafbaar is op de lijst. In 22 landen wordt het verlaten van het geloof als een misdaad gezien en in 13 landen staat er de doodstraf op.

Nederland en België

Nederland en België horen volgens het rapport tot de veiligste landen in de wereld voor niet-gelovigen. Toch zijn ook hier problemen. Zo blijkt het soms voor mensen moeilijk om een geloofsgemeenschap te verlaten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij streng-gelovige moslims en Jehova's Getuigen.

Het Humanistisch Verbond gaat de Nederlandse regering en de Tweede Kamer vragen om meer te doen voor deze groep. Ook is er een fonds opgericht om niet-gelovigen die hun land ontvlucht zijn te steunen.