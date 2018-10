Belangrijke medicijnen in Frankrijk nauwelijks meer te krijgen

Honderden belangrijke medicijnen, onder meer voor kanker- en epilepsiepatiënten, zijn in Frankrijk niet meer, of nog nauwelijks verkrijgbaar. Het Franse parlement heeft daarover alarm geslagen. Belangenverenigingen en artsen hebben een open brief gepubliceerd en zijn een online petitie gestart.

''We zijn ontzettend boos en zien geen uitweg meer'', aldus voorzitter Didier Robiliard van de Vereniging van Parkisonpatiënten.

In Frankrijk gebruiken zo'n 45.000 mensen met Parkinson het medicijn Sinemet. Maar leverancier MSD heeft in augustus laten weten dat sommige doseringen 'op' zijn. Dat blijft zo tot maart volgend jaar, omdat een Sinemet-fabriek in de Verenigde Staten is gesloten.

''In Bretagne zijn er nu de eerste patiënten die niks meer hebben. Maar het is gevaarlijk om zomaar met dat medicijn te stoppen'', aldus Robiliard. Alternatieve geneesmiddelen zijn volgens hem niet geschikt. ''Die hebben bijeffecten en bovendien zijn er niet eens genoeg alternatieven om de tekorten weg te werken.''

Niet meer rendabel

Ook het middel ImmuCyst is nauwelijks meer voorradig in Frankrijk. Dat wordt gebruikt door mensen die blaaskanker hebben. Het moet voorkomen dat de kanker terugkomt. De 55-jarige Isabelle, die al vier keer geopereerd aan haar blaas, vertelde in dagblad Le Parisien dat ze van haar behandelend arts te horen kreeg dat haar ImmuCyst-behandeling werd gestaakt. ''De producent levert het niet meer omdat het niet meer rendabel is'', aldus Isabelle. ''De restanten die er nog zijn, zijn alleen voor de allerzwaarste gevallen.''

Medici tonen zich er geschokt over. ''Tussen 2012 en 2017 moesten zo'n 600 zieken hun blaas al laten verwijderen door het tekort aan medicijnen'', aldus Yann Neuzillet van de vereniging van urologen. ''De mensen die geld genoeg hebben, gaan nu naar Zwitserland voor behandeling.''

Tekort in tien jaar vertienvoudigd

Het probleem is niet nieuw in Frankrijk. Een maand geleden verscheen een onderzoeksrapport van de Senaat. Daaruit bleek dat de tekorten in tien jaar meer dan vertienvoudigd zijn. Vorig jaar werd voor 530 geneesmiddelen gemeld dat er tekorten waren. In 2008 was dat nog maar het geval bij 44.

''We zijn dubbel bezorgd: door de toename, maar ook door het feit dat het hier vooral gaat over belangrijke medicijnen'', aldus de Senaatscommissie. ''Ik had niet verwacht dat de tekorten zó omvangrijk en zó urgent waren'', aldus onderzoeksleider Yves Daudigny.

Het gaat niet alleen om blaaskanker en de ziekte van Parkinson. Op de lijst met tekorten staan ook antibiotica, vaccins tegen tbc, en middelen tegen epilepsie en een te hoge bloeddruk.

De onderzoekscommissie van de Senaat adviseerde onder meer om minder afhankelijk te worden van leveranciers en fabrieken in het buitenland. De overheid zou moeten toezien op voldoende voorraden van een vaste groep essentiële geneesmiddelen en de farmaceutische industrie moeten straffen als ze in gebreke blijft.