Zwaar noodweer trekt over Italië, natte voeten in Venetië

Grote delen van Italië kampen, net als gisteren, met noodweer. In Venetië is zo'n 70 procent van de stad overstroomd. Door een combinatie van harde wind, de sirocco, met hoog tij staat het water op sommige plaatsen in de stad 1,5 meter hoog. De harde wind stuwt het water in de Lagune waaraan Venetië ligt de stad in.

Ook het toeristische San Marcoplein ligt onder water. Er zijn loopbruggen neergelegd zodat mensen er met droge voeten overheen kunnen.

Waterniveau stijgt

In Venetië zijn vaker overstromingen, maar het water stijgt dan meestal niet zo hoog als nu. Dat gebeurde voor het laatst in 2012. De verwachting is dat het waterniveau zal stijgen tot zo'n 1.60 meter en dat kwam voor het laatst voor in december 1979.