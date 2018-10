Inzamelingsactie voor Macedoniër die werd doodgereden in Goes

Er is een inzamelingsactie gestart voor één van de fietsers die gisteren om het leven kwamen in Goes. Het 30-jarige slachtoffer komt uit Macedonië en zijn familie wil hem daar graag begraven.

Zijn 33-jarige vriendin kwam ook om bij het ongeluk. Haar familie heeft de crowdfundactie opgezet, schrijft Omroep Zeeland. Het doel is 10.000 euro in te zamelen voor het vervoer en de begrafenis van de man. In korte tijd is al 1800 euro gedoneerd.

Alcohol

Het stel zat samen op één fiets toen ze geschept werden door een auto. Ze overleden ter plaatse. De auto werd bestuurd door een 19-jarige man uit Kloetinge. Die bleek ruim vier keer zoveel alcohol in zijn bloed te hebben als is toegestaan. Hij zit vast.

Op de plek van het ongeluk zijn maandagochtend tientallen bloemstukken neergelegd.