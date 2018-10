Lion Air: onmisbaar voor Indonesiërs, maar ongelukken komen wel vaker voor

Het toestel in Indonesië dat vanochtend in zee stortte, was van de budgetmaatschappij Lion Air, een prijsvechter die het land de afgelopen decennia heeft veroverd. De maatschappij stond niet als onveilig bekend, maar het is wel het tweede dodelijke ongeluk waar het bedrijf mee te maken heeft. Wat weten we van Lion Air?

Het bedrijf werd in 1999 opgericht en groeide in de loop der tijd uit tot de grootste luchtvaartmaatschappij van het land. Lion Air is een prijsvechter met tarieven die we in Europa ook kennen voor vluchten van een uurtje. Een sober interieur, geen eten aan boord. Een stoel kost enkele tientallen euro's en vliegen is al snel de goedkoopste vorm van vervoer. Het goedkoopste ticket van de noodlottige vlucht van Lion Air van de hoofdstad Jakarta naar Pangkal Pinang kostte omgerekend zo'n 23 euro.

Hoewel de vloot uit overwegend nieuwe Boeings bestaat, heeft Lion Air de laatste jaren wel te maken gehad met een reeks incidenten. Variërend van problemen als een lekke band, tot vliegtuigen die van de landingsbaan af schoten of een toestel dat een koe raakte tijdens de landing.

Meestal kwamen de mensen met de schrik vrij. In 2004 was dat anders: toen schoot een vliegtuig in de plaats Solo over de landingsbaan heen en belandde in een begraafplaats. 25 mensen kwamen om.