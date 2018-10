Negen jaar cel voor man die vriendin doodstak

Een 25-jarige man uit Almelo is veroordeeld tot negen jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn ex-vriendin. Tegen de man was door het Openbaar Ministerie acht jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

De man stak de vrouw vorig jaar juni 32 keer met een keukenmes. Daarna stak hij zichzelf en vervolgens, twee uur nadat hij de vrouw had neergestoken, belde hij de hulpdiensten.

Geen openheid van zaken

De rechtbank weegt mee dat de man het mes al bij zich had toen hij die ochtend naar de vrouw ging. Daarom is de straf hoger dan het Openbaar Ministerie had geëist.

De man heeft toegegeven dat hij zijn ex-vriendin heeft gedood. Waarom hij dat deed, blijft onduidelijk. Hij kwam met verschillende verklaringen en gaf nooit openheid van zaken, zegt de rechtbank.

"Koning van Almelo"

Mogelijk speelde jaloezie een rol. De man ging zelf veelvuldig vreemd en had seks met zijn ex en met prostituees. "Aan elke vinger had hij een vrouw", staat in een rapport van het Pieter Baan Centrum. "Hij voelde zich de koning van Almelo."

Maar tegelijkertijd kon hij het niet verkroppen dat zijn ex-vriendin contact had met haar eigen ex, schrijft RTV Oost. Daarnaast speelden ook andere stressfactoren. Zo ging het financieel niet goed met zijn zaak en waren er tot twee keer toe spullen van hem gestolen bij een inbraak.

De rechtbank liet vandaag weten dat geen enkele straf recht doet aan het leed van de familie van de omgebrachte vrouw. "Met dit onomkeerbare verlies is onherstelbaar leed en verdriet toegebracht aan de nabestaanden, die verder zullen moeten zonder hun dochter en zus. Het wegvallen van de jonge vrouw heeft het leven van de familie volledig ontwricht en heeft voor een onherstelbaar gemis in hun leven gezorgd."