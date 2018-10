Celstraf voor vrouw die kind op Amsterdam Centraal achterliet

De vrouw die vorig jaar haar 3-jarige zoontje achterliet op station Amsterdam Centraal is veroordeeld tot 19 dagen cel. De overige 70 dagen van haar straf zijn voorwaardelijk. Omdat ze tijdens haar voorarrest al 19 dagen heeft vastgezeten, hoeft ze nu niet meer de gevangenis in. Het vonnis komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

Het jongetje werd vorig jaar november achtergelaten op het station. De politie verspreidde camerabeelden van de vrouw. Drie dagen later werd ze opgepakt. De vrouw verklaarde dat ze niet in staat was om voor het jongetje te zorgen.

In gevaar gebracht

De rechtbank neemt het de moeder kwalijk dat ze op deze manier aandacht heeft gevraagd voor haar precaire situatie. Volgens de rechtbank heeft ze haar zoontje in gevaar gebracht door hem op een plek als het Centraal Station van Amsterdam achter te laten.

Het jongetje verblijft nu in een pleeggezin en het gaat goed met hem. De vrouw woont in een instelling. Ze heeft geen verblijfstatus en kan daarom niet worden behandeld door de reclassering.