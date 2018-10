Groot-Brittannië krijgt herdenkingsmunt ter ere van de brexit

Er komt speciale Britse herdenkingsmunt ter ere van de brexit. De brexit-munt van 50 pence zal vanaf 29 maart, de dag dat Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat, beschikbaar zijn, meldt tabloid The Sun.

De minister van Financiën Philip Hammond zal de plannen voor het zevenzijdige muntstuk vermoedelijk vandaag in zijn begrotingsplan aankondigen. Het is nog niet bekend hoe de nieuwe brexit-munt er precies uit gaan zien. Volgens The Sun heeft Hammond de Koninklijke Munt de opdracht gegeven om een ontwerp voor de munt te maken.

Verwacht wordt dat de voorzijde van de brexit-munt het hoofd van koningin Elizabeth zal staan, en op de keerzijde de zin 'Vriendschap met alle naties'.

Speciale muntstukken

Groot-Brittannië heeft eerder herdenkingsmunten uitgebracht die te maken hebben met de Europese Unie. Zo werd een speciaal muntstuk van 50 pence geslagen toen Groot-Brittannië in 1973 toetrad tot de Europese Economische Gemeenschap.

Ook kreeg het land nog een herdenkingsmunt toen het Verenigd Koninkrijk in 1998 het voorzitter werd van de Europese Unie.