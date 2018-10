Opnieuw orang-oetan in Apenheul overleden

In de Apenheul in Apeldoorn is de 18-jarige orang-oetan Binti overleden. Een week geleden overleed ook al orang-oetan Silvia. Zij werd 52 jaar en was de oudste bewoonster van het park.

Binti kreeg op 2-jarige leeftijd een herseninfarct, waardoor ze last had van epileptische aanvallen. "Gelukkig konden we deze aanvallen met medicijnen goed onder controle houden. Zo hebben we Binti, ondanks de vervelende gevolgen van het infarct, toch een fijn leven kunnen bieden. Ze is uitgegroeid tot een volwassen orang-oetan, die veel optrok met de jonge dieren", zegt bioloog Thomas Bionda.

Voelde aanvallen aankomen

Binti voelde de aanvallen zelf aankomen. Ze klom dan naar beneden zodat ze niet zou vallen. Maar de laatste jaren ging het steeds slechter met de aap. Gisteren ging het mis. "Terwijl Binti boven in een klimstructuur zat, voelde ze waarschijnlijk weer een aanval aankomen. Ze redde het echter niet meer om naar beneden te klimmen. Ze is gevallen, in het water beland en overleden."

Het lichaam van Binti wordt door de Universiteit Utrecht onderzocht om de precieze doodsoorzaak vast te stellen, meldt Omroep Gelderland.

Orang-oetans worden in het wild tussen de 40 en 50 jaar. De vorige week overleden Silvia was dus hoogbejaard. Ze kwam in 1999 in de Apenheul. Het ging al een tijdje niet goed met haar. Dierenverzorgers hebben haar laten inslapen.