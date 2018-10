Saudische aanklager bezoekt Istanbul voor zaak-Khashoggi

De beschuldigende vinger gaat sinds de verdwijning van Khashoggi naar Saudi-Arabië. Dat land ontkende in eerste instantie alles. Later zeiden de Saudiërs dat een ruzie op het consulaat uit de hand was gelopen en dat Khashoggi in een gevecht om het leven was gekomen.

De Turkse president Erdogan zei vorige week in een toespraak dat de dood van Khashoggi zorgvuldig was voorbereid. Het plan voor zijn moord zou volgens Erdogan in september al zijn voorbereid. Ook de Saudische aanklager zei vorige week dat hij uitgaat van voorbedachten rade.