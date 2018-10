Honderden agenten ingezet bij actie tegen drugshandel Barcelona

Zeker 700 agenten zijn in Barcelona bezig met een grote actie tegen drugshandel. Sinds vanochtend vroeg staan in veel straten in de binnenstad politiemensen. De agenten doen invallen in huizen die door drugscriminelen worden gebruikt als verkooppunten.

Met name in de wijken Raval en Ciutat Vella in het centrum van Barcelona zijn leegstaande appartementen de afgelopen jaren overgenomen door drugshandelaren, vaak afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. Vanuit de huizen verkopen ze verdovende middelen als cocaïne en heroïne.

Het afgelopen jaar heeft de politie in de stad de strijd tegen de criminelen opgevoerd. Er zijn tientallen arrestaties verricht en appartementen leeggehaald. De actie van vanochtend is onderdeel van een intensief onderzoek in het gebied, melden Spaanse media.

Overlast voor bewoners

De bewoners van de binnenstad van Barcelona zijn blij dat de politie actie onderneemt. Met de groeiende drugscriminaliteit in de wijken is ook het geweld er toegenomen.

Hoeveel arrestaties vanochtend zijn verricht bij de operatie, is nog niet bekend.