'Merkel stopt als partijvoorzitter'

Bondskanselier Angela Merkel stelt zich in december niet herkiesbaar als partijvoorzitter van de CDU. Dat heeft ze kenbaar gemaakt in een vergadering met de partijleiding, melden Duitse media.

"Het lijkt erop dat zij hiermee haar conclusies trekt naar aanleiding van de slechte resultaten van de deelstaatverkiezingen", zegt Duitslandcorrespondent Judith van de Hulsbeek. In de deelstaten Hessen en Beieren leverden respectievelijk de CDU en zusterpartij CSU flink in. "Hiermee lijkt Merkel ook de weg vrij te willen maken voor een nieuwe, sterke kandidaat bij de landelijke verkiezingen in 2021."

Het leek al onwaarschijnlijk dat Merkel, die al sinds 2005 bondskanselier is, voor nog een periode zou gaan. Maar dat zij nu al haar partijvoorzitterschap gaat opzeggen is eerder dan verwacht, zegt Van de Hulsbeek. "Ze heeft altijd gezegd dat het voorzitterschap en haar functie als bondskanselier onlosmakelijk verbonden zijn."