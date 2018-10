Kritische Turkse columnist wordt na 36 jaar Duitsland uit gezet

Een kritische Turkse columnist moet Duitsland na 36 jaar verlaten. De man, Ertugul Adil Yigit, zegt dat de uitzetting het gevolg is van zijn protestactie tijdens een persconferentie van de Duitse bondskanselier Merkel en de Turkse president Erdogan in september in Berlijn.

Yigit staat bekend om zijn kritische benadering van president Erdogan. Hij droeg tijdens de persconferentie een T-shirt met de tekst 'Vrijheid voor alle journalisten in Turkije.' De actie leidde tot onrust en Yigit werd door de beveiliging de zaal uit gezet.

Problemen verblijfsvergunning

Yigit woont naar eigen zeggen al 36 jaar in Duitsland. Zijn verblijfsvergunning is meerdere keren verlengd, maar vorig jaar waren er problemen met de verlenging. Volgens de columnist heeft het hoofd van de immigratiedienst in Hamburg hem beloofd dat die problemen zouden worden opgelost. Dit weekend heeft hij te horen gekregen dat hij tot 22 januari de tijd heeft om Duitsland te verlaten.

De Duitse autoriteiten zeggen dat Yigit wordt uit gezet omdat hij geen betaalde baan heeft en omdat zijn kinderen niet meer bij hem in huis wonen. De columnist zelf is ervan overtuigd dat de beslissing te maken heeft met zijn protestactie. Hij overweegt juridische stappen.