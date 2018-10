Rolstoelbasketballer over kus Meghan Markle: 'Ik vroeg het netjes'

Het gebeurde toen hij een medaille kreeg uitgereikt van Markle. De aanvoerder van het basketbalteam besloot alle protocollen te negeren en trok de vrouw naar zich toe voor een kus op haar wang.

Volgens Van der Steen behoedde hij Markle voor een val: "Ze leunde naar voren, ik hield haar tegen anders was ze gevallen."

De beelden van de kus gaan de hele wereld over. "Ja, what the fuck! Dat was niet de bedoeling!", schrijft hij.

Inmiddels is Jelle van der Steen vanuit Sydney weer onderweg naar Nederland.