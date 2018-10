Bovag en FNV in strijd: moeten monteurs werken op zaterdag?

Moet je als monteur gewoon op zaterdag kunnen worden ingeroosterd om in de garage te werken? Over die vraag zijn vakbond FNV en de Bovag in een strijd verwikkeld. Ze onderhandelen op dit moment over een nieuwe cao Motorvoertuigen en Tweewielers, maar komen er niet uit.

Volgens de Bovag, die de belangen van garagehouders verdedigt, moet de zaterdag een normale werkdag worden. Werknemers met een vijfdaagse werkweek kunnen dan ook op zaterdag worden ingeroosterd, als ze daar een andere vrije dag voor terugkrijgen.

Niet helemaal vrijwillig dus, en zonder dat ze daar een extra toeslag voor krijgen. "De samenleving verandert. Mensen willen graag op zaterdag hun auto langs kunnen brengen", zegt Bovag-voorzitter Bertho Eckhardt. "Als je op zaterdag je auto wegbrengt, ben je neem ik aan niet bereid om daar een toeslag voor te betalen."

Geen verbod

Veel monteurs zitten daar niet op te wachten, zegt de FNV. "De meeste mensen willen zelf bepalen of ze op zaterdag willen werken. En er is geen enkele steun voor het afschaffen van de toeslagen", aldus onderhandelaar Jos Brocken. Volgens de FNV is de actiebereidheid groot.

Dat er meer vakgebieden zijn waar ze wel gewoon op zaterdag werken, zoals kappers en winkeliers, maakt niet uit, vindt de bond. "Het is voor veel mensen wel een probleem, want hun leven op zaterdag wordt ook bepaald doordat ze graag met hun kinderen of zelf willen sporten. Of hun partner willen zien."

Het is de verplichting waar de vakbond een probleem mee heeft: "We zijn niet voor een verbod op werken op zaterdag. Er kan gewoon zaterdag gewerkt worden, en vaak is het voor bedrijven geen probleem om vrijwilligers te vinden."

Voor de 85.000 werknemers in deze branche is het dus nog even afwachten of ze op zaterdag aan de slag moeten. Voorlopig zitten de onderhandelingen tussen de twee partijen nog vast. Op 1 november loopt de oude cao af.