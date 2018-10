Wekdienst 29/10: prijs voor Janine Jansen en uitspraak moeder die zoontje achterliet

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De rechtbank doet uitspraak in de zaak tegen de moeder die vorig jaar haar zoontje van 4 alleen achterliet op Amsterdam Centraal. Het Openbaar Ministerie heeft 79 dagen cel geëist. Die dagen heeft ze tijdens haar voorarrest al uitgezeten.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vertelt welke trends en risico's de toezichthouder ziet voor 2019 in de financiële sector. Politieke onzekerheid, digitalisering en duurzaamheid staan daarin centraal.

In de Ridderzaal in Den Haag krijgt violiste Janine Jansen vanavond de Johannes Vermeer Prijs: de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten. Jansen wordt door de jury onder meer rolmodel voor jonge musici genoemd.

Wat heb je gemist?

In Indonesië is een passagiersvliegtuig van de prijsvechter Lion Air neergestort. Aan boord van de Boeing 737 zaten 189 mensen. Het toestel vertrok vanuit Jakarta voor een vlucht naar het eiland Bangka, maar verdween na 13 minuten van de radar.

Volgens de luchtvaartautoriteiten is het vliegtuig in zee gestort. Over slachtoffers is nog niets gemeld. Lion Air is de grootste private luchtvaartmaatschappij van Indonesië. Het bedrijf stond tot 2016 op de zwarte lijst van de Europese Unie, maar wordt tegenwoordig als veilig beoordeeld.

Deze foto's zijn verspreid door de baas van de Indonesische rampendienst: