Passagiersvliegtuig in Indonesië neergestort in zee

In Indonesië is een passagiersvliegtuig neergestort. Het gaat om een toestel van de prijsvechter Lion Air, dat vertrokken was vanuit Jakarta op weg naar Pangkal Pinang op het eiland Bangka.

Het vliegtuig verdween na dertien minuten van de radar en is volgens luchtvaartautoriteiten in zee gecrasht. Aan boord waren 181 passagiers en 7 bemanningsleden. Reddingsteams zijn onderweg.

In 2013 stortte een toestel van Lion Air neer in zee bij Bali. Alle 108 inzittenden overleefden dat.

Lion Air is de grootse private luchtvaartmaatschappij van Indonesië. De toestellen van Lion Air vliegen vooral in Indonesië en omliggende landen.