Bij een schietincident in de Rotterdamse wijk Katendrecht, in het zuiden van de stad, is iemand om het leven gekomen. Het is onbekend wat er precies is gebeurd.

De politie heeft na het incident iemand gearresteerd. Onderzocht wordt of het gaat om de schutter.

Agenten zijn in de omgeving bezig met een grootscheepse zoekactie naar andere verdachten.