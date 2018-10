Eerste sprong parachutist gaat fout: gewond op straat in Brabant

Volgens Omroep Brabant is de parachutist lid van de vereniging Skydive ENPC in Breda. Het is volgens ENPC een leerlingparachutist die voor de derde keer een sprong maakte, maar voor het eerst in zijn eentje.

De man maakte volgens de vereniging een inschattingsfout. "Om parachuteren onder de knie te krijgen moet je letterlijk en figuurlijk vlieguren maken."

De man ligt in het ziekenhuis. Hij maakt het naar omstandigheden goed.