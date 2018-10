Dieren uit 'zoo from hell' gered; mogelijk opgevangen in Nederland

Mogelijk naar Friesland

De dieren worden naar een dierentuin in de Albanese hoofdstad Tirana gebracht. Daar worden ze tijdelijk opgevangen. Als ze zijn aangesterkt, gaan de drie leeuwen mogelijk naar Friesland. Daar is een opvang voor grote katachtigen in Nijeberkoop. Voor de beer is plek in Duitsland.

Van Genne en de Albanese autoriteiten verwachten nog zeker tot en met vannacht bezig te zijn dieren uit Fier weg te halen.

De eigenaar van Safari Park Zoo weerspreekt tegen persbureau AP dat de dieren ziek of ondervoed zijn. Zijn advocaat zegt dat de eigenaar over de juiste papieren beschikte en dat de dieren illegaal in beslag zijn genomen.