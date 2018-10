Syrisch nationaal museum na meer dan zes jaar weer open

In Damascus is het Nationaal Museum van Syrië weer geopend voor publiek, meer dan zes jaar na sluiting. Het belangrijkste museum van Syrië moest destijds dicht vanwege de burgeroorlog in het land. Gevreesd werd voor plunderingen en vernielingen.

Het museum is nog lang niet zo uitgebreid als het bij sluiting was. Slechts een deel van het museum en de collectie is voorlopig te zien voor het publiek. Maar andere delen zullen snel opengaan, zegt de plaatsvervangend directeur tegen persbureau Reuters.

Onder de tentoongestelde werken zijn muurschilderingen uit de tweede eeuw, beelden van Griekse goden en textiel uit de historische stad Palmyra. Die stad werd deels verwoest door Islamitische Staat. Het museum herbergt ook een kleitablet uit de veertiende eeuw voor Christus, met een van 's werelds oudste alfabetten, het Ugaritisch.