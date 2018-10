Nederlander verdrinkt in Israël bij poging kinderen te redden

Een inwoner van Putten is in zee verdronken toen hij probeerde op het strand van Tel Aviv twee kinderen te redden, schrijft Omroep Gelderland. De 55-jarige man was in Israël omdat hij met een groep van de Puttense Andreaskerk op studiereis was naar "de wereld van de Bijbel".

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zijn overlijden vanmorgen bevestigd.

Op de laatste dag van de reis ging het mis tijdens een strandbezoek in Tel Aviv. De Puttenaar en de dominee van de kerk - de organisator van de studiereis - kwamen in actie toen twee kinderen in zee in de problemen raakten. De zee is daar berucht vanwege de sterke stroming.

Hoge golven

De beide kinderen werden uit de golven gehaald, maar de Puttenaar verdween tijdens de reddingsactie onder water. Een gealarmeerde boot vond de man uiteindelijk terug. Hij was niet meer te redden.

De dominee werd door de hoge golven op de rotsen geslagen en lag korte tijd in het ziekenhuis. Hij heeft zich inmiddels weer bij het reisgezelschap gevoegd. De groep zou dit weekend naar huis terugkeren.