Australische agenten redden kangoeroe van verdrinking

Twee politiemannen hebben in Australiƫ een kangoeroe van de verdrinkingsdood gered. Het dier was zelf de zee in gesprongen, maar werd tijdens het zwemmen gegrepen door een golf. De agenten haalden de kangoeroe uit het water en reanimeerden het dier.

De politiemannen gingen naar het strand ten zuiden van Melbourne na een waarschuwing van een omwonende. Zij had de kangoeroe zondagmiddag zien zwemmen en onder water zien verdwijnen. Samen met iemand anders had ze het dier uit het water gehaald, op het strand neergelegd en de politie gebeld.

Toen die ter plaatse kwamen, sprong de kangoeroe opnieuw het water in. Het dier was waarschijnlijk in paniek. De twee agenten renden de kangoeroe achterna. "Hij ging kopje onder en toen hij weer boven kwam zag je schuim uit zijn neus komen", vertelt een van de agenten aan de BBC. "Hij stond op het punt te verdrinken."