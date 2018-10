Drukte bij paspoortcontrole Schiphol door personeelstekort marechaussee

Tussen 05.15 en 06.45 uur kwamen er minstens 25 intercontinentale vluchten aan op de luchthaven. Veel vliegtuigen uit de VS hadden wind mee en kwamen daardoor vroeger aan dan verwacht.

Daarbij ging het om veel reizigers tegelijk bij Aankomsthal 2: in de grote toestellen zitten doorgaans 250 tot 400 mensen. Volgens een van de twitteraars waren er 's ochtends vroeg maar twee mensen van de marechaussee om de paspoorten te controleren.

Een woordvoerder van de marechaussee erkent de krappe bezetting, maar zegt dat binnen een half uur extra personeel is opgepiept. "Bij vluchten van buiten de EU of de Schengenlanden duurt de controle van het paspoort nu eenmaal langer. Maar we doen dat wel voor de veiligheid van Nederland."