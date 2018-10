'Clubeigenaar en dochter in gecrashte helikopter Leicester'

Aan boord van de helikopter die gisteravond crashte bij het stadion van de Engelse voetbalclub Leicester City, zaten vijf mensen, onder wie de Thaise clubeigenaar en zijn dochter. Persbureau Reuters meldt dat op basis van bronnen. Of iemand van de inzittenden de crash heeft overleefd, is niet bekend.

De helikopter met daarin de Thaise clubeigenaar en miljardair Vichai Srivaddhanaprabha, vertrok na de wedstrijd vanaf het voetbalveld. Naast Srivaddhanaprabha en zijn dochter, zaten er ook twee piloten in het toestel. Wie de vijfde inzittende was, is niet duidelijk.

Kort na het opstijgen crashte het toestel op een parkeerplaats dicht bij het King Power Stadium. De helikopter vloog vervolgens in brand.

Op beelden was te zien hoe de vlammen uit het wrak sloegen: