Fietsers doodgereden in Goes

Afgelopen nacht zijn in Goes twee fietsers om het leven gekomen bij een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde bij een spoorwegovergang in de buurt van het station in de Zeeuwse stad.

De slachtoffers zijn een man en een vrouw, meldt Omroep Zeeland. Details over hun identiteit zijn nog niet bekend. Een 19-jarige bestuurder uit Kloetinge is aangehouden. Hij wordt verhoord.

Op beelden is de impact van de klap duidelijk te zien: