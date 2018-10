Wekdienst 28/10: nieuwe president voor Brazilië en de Klassieker in Amsterdam

Goedemorgen! Vandaag is het een spannende dag in Brazilië, daar wordt de nieuwe president gekozen. Ook is het spannend voor de voetballiefhebber: Ajax speelt thuis tegen Feyenoord.

Vandaag zijn er perioden met zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuiden komt geleidelijk meer bewolking voor. Er waait een matige noordoostenwind en het wordt 7 of 8 graden.