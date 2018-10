Eerste Chinese lancering commerciële raket mislukt

Het Chinese bedrijf Landspace is er niet in geslaagd om de eerste commerciële raket uit China succesvol in een baan om de aarde te brengen. Kort na lift-off ging het mis.

De eerste twee trappen van de lancering verliepen goed, maar bij de derde ging het mis. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekendgemaakt.

Bij het mislukken van de lancering ging ook de apparatuur aan boord verloren. De 19 meter lange Zhuque-raket, vernoemd naar een vogel uit de Chinese mythologie, had een satelliet van staatsomroep CCTV in een baan om de aarde moeten brengen.

Nieuwe markt

Omdat overheden zich steeds vaker terugtrekken uit de ruimtevaart, leggen steeds meer bedrijven zich toe op commerciële initiatieven, vooral in de VS. China stelde de sector in 2014 open, en sindsdien zijn er al tien ruimtevaartbedrijven opgestart.

Afgelopen zomer werd er voor het eerste een commerciële raket gelanceerd, maar die werd niet in een baan om de aarde gebracht.