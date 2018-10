Trump: schietpartij Pittsburgh 'gestoorde massamoord' en 'het pure kwaad'

Een gestoorde massamoord, zo noemt president Trump de schietpartij in een synagoge in Pittsburgh. Daarbij zijn volgens verschillende media in ieder geval elf doden gevallen en minstens zo veel gewonden.

De Amerikaanse president sprak over de aanval op een persconferentie in Indianapolis, waar hij een bijeenkomst met boeren had bijgewoond. De schietpartij was volgens hem "het pure kwaad". Hij noemde het moeilijk te geloven dat het heeft kunnen gebeuren.

De 46-jarige vermoedelijke dader is opgepakt door de politie. Volgens Amerikaanse media is hij een verklaard antisemiet, die zich bijvoorbeeld op sociale media extreem negatief uitliet over Joden uitliet. Tijdens zijn daad zou hij antisemitische leuzen hebben geroepen.

Jodenhaat

Trump zei op de persconferentie dat er in de VS geen ruimte moet zijn voor antisemitisme. Hij riep zijn landgenoten samen op te treden tegen Jodenhaat. "Het moet worden bestreden, waar het ook verschijnt."