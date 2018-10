Vannacht is de nacht iets donkerder dan normaal

Uit onderzoek van de milieu- en natuurbonden, die de Nacht van de Nacht organiseren, blijkt dat de nachten in Nederland de laatste jaren al iets minder licht zijn geworden. Een satelliet heeft zes jaar lang alle openbare verlichting en reclameverlichting in de 54 grootste steden gemonitord. De toename van de lichtvervuiling lijkt nu te zijn gestopt en op sommige plekken is het zelfs iets donkerder geworden.

Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. Vanuit de ruimte is te zien dat ons land helemaal oplicht door het kunstlicht, zoals op onderstaande satellietfoto uit 2012. Nederland is linksboven te zien.