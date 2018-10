Tientallen gewonden door rellen in Dortmund-stadion

Bij een voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga tussen Borussia Dortmund en Hertha BSC zijn 45 mensen gewond geraakt. In het stadion keerden hooligans van de uitspelende club uit Berlijn zich tegen de politie. 35 mensen raakten gewond doordat ze pepperspray in de ogen kregen.

Het ging al kort na het begin van het duel mis in het stadion. Agenten werden geschopt en geslagen. Ook staken de hooligans vuurwerk af, zoals fakkels en rookpotten. Vanwege de rook moesten verschillende bezoekers medisch worden behandeld.

Wc-deuren

Leden van de harde kern van de Hertha-aanhang gingen volgens de Duitse politie vervolgens door met vernielen. In de rust werden twee toiletten onder een van de tribunes gesloopt en werden agenten door gemaskerde mensen aangevallen met onder meer wc-deuren, sanitair en vlaggenmasten. Ook werden ze bekogeld met hekken. Vier agenten raakten hierbij gewond.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen er na de rellen zijn opgepakt. De politie zegt camerabeelden te hebben van de hooligans en een onderzoek in te stellen.

De wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Hertha BSC eindigde in 2-2.