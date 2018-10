Week in beeld: bompakketten, bin Salman en boze werknemers

Deze week stond vooral in het teken van de de failliet verklaarde IJsselmeerziekenhuizen en het MC Slotervaart. Patiënten van het Slotervaart-ziekenhuis in Amsterdam zijn inmiddels allemaal verplaatst. Voor de IJsselmeerziekenhuizen wordt nog gezocht naar een oplossing in de vorm van een eventuele doorstart.

In de VS ontvingen meerdere Trump-critici bompakketten. Onder anderen oud-president Barack Obama, voormalig presidentskandidaat Hillary Clinton en televisienetwerk CNN ontvingen bompost. De 56-jarige Cesar Sayoc is opgepakt. De man was eerder veroordeeld voor diefstal, fraude en mishandeling.

Verder duurt de gevoelige kwestie rond de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi nog steeds voort. En lijkt de herfst dan toch écht begonnen.

Dat en meer in de week in beeld.