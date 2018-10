DELA neemt vingerafdrukken van doden en zet die commercieel in

Uitvaartorganisatie DELA neemt zonder toestemming vingerafdrukken van overledenen en probeert die na de uitvaart te gelde te maken bij nabestaanden. Het consumentenprogramma Radar op NPO Radio 1 is daarachter gekomen. DELA biedt nabestaanden na de uitvaart ringen en kettingen aan met vingerafdrukken erop. De kosten daarvan kunnen oplopen tot 1320 euro.

De vingerafdrukken worden kort na het overlijden afgenomen met een opzetcamera voor mobiele telefoons. Dit gebeurt in afwezigheid van de nabestaanden en zonder hun goedkeuring, meldt Radar. Nabestaanden worden later via een wervingsmail naar een webshop geleid waar mensen de afdrukken ook kunnen downloaden voor 30 euro.

Spijtoptanten

DELA bevestigt dat het afnemen van vingerafdrukken een standaardprocedure is, maar zegt dat er in de meeste gevallen wel om toestemming wordt gevraagd. Soms kan dat niet, bijvoorbeeld als iemand in een ziekenhuis of verzorgingstehuis overlijdt zonder nabestaanden erbij, zegt adjunct-directeur Chris Beaulen in de uitzending.

In die gevallen wordt sinds september geen toestemming meer gevraagd. Het bedrijf wil daarmee voorkomen dat nabestaanden "worden teleurgesteld" als na de uitvaart blijkt dat er geen vingerafdrukken waren. Volgens Beaulen vragen zijn medewerkers in die gevallen altijd achteraf om goedkeuring. DELA heeft naar eigen zeggen sinds september drie klachten gehad over die werkwijze, op ruim 4000 uitvaarten.

Nabestaanden werd ook niet verteld wat DELA verder met de vingerafdrukken doet, en hoelang deze worden bewaard. Alleen op uitdrukkelijk verzoek worden vingerafdrukken later verwijderd, zei een klantenservicemedewerker tegen Radar. Beaulen zegt in de uitzending dit altijd direct te doen als een nabestaande zo'n verzoek indient.