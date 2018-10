Natuurmonumenten slaat alarm over gebrek konijnen op Schier

Natuurmonumenten slaat alarm over het kleine aantal konijnen op Schiermonnikoog. Uit nieuwe tellingen blijkt dat er als gevolg van dierziektes nog maar 150 tot 300 konijnen op het eiland leven, meldt Omrop Fryslân. De natuurorganisatie zoekt naarstig naar methodes om de konijnenstand te redden.

In de jaren 60 van de vorige eeuw huppelden er nog tienduizenden konijnen rond op Schier. Maar sinds die tijd hebben ziektes als myxomatose en RHD de konijnenstand gedecimeerd. Met grote gevolgen. "Je hebt grote grazers en kleine grazers. Konijnen zijn kleine grazers", legt Alje Zandt van Natuurmonumenten uit. "En kleine grazers heb je echt nodig om te voorkomen dat zaailingen uitgroeien tot struiken en bomen - en alles dichtgroeit tot bos."

In feite komt het open en unieke duinlandschap op Schiermonnikoog in gevaar door de lage konijnenstand, stelt Natuurmonumenten.

Ze houden niet van hoog gras

Eerder dit jaar werd een mogelijke oplossing gepresenteerd. De natuurbeheerder zette fretten in om de dieren uit hun holen te krijgen. Studenten van een opleiding in Leeuwarden vingen de dieren, entten ze in en brachten ze over naar afgeschermde stukken grond waar ze voor nageslacht konden zorgen.

Dat project is mislukt. Volgens Zandt omdat sprake was van inteelt in de toch al kleine populatie. Hij hoopt op een andere oplossing. "Uit onderzoek blijkt dat in de buurt van zomerhuisjes nog relatief veel konijnen zitten."

"Wat we nu onderzoeken is hoe we die in contact kunnen brengen met konijnen verderop, in de vrije natuur. Het lijkt er nu op dat ze zich laten tegenhouden door het gras dat hoog opschiet. Konijnen houden niet van hoog gras", zegt Zandt. "We bekijken nu of we dat hoge gras kunnen maaien zodat de konijnen op het eiland wel met elkaar in contact komen."

Als het echt niet anders kan, moeten konijnen van het vasteland worden aangevoerd. Maar dat is omslachtig, zegt Zandt. "Onder meer omdat je voor elk konijn apart een vergunning moet aanvragen." Bovendien, waarschuwt de website Nature Today: "Herintroductie van konijnen heeft weinig zin, zolang de ziekten niet zijn uitgewoed."