Bezoekers Tomorrowland gewaarschuwd voor lek persoonlijke gegevens

Festivalgangers die in 2014 het Belgische dancefestival Tomorrowland bezochten hebben een e-mail gekregen van de festivalorganisatie. Mogelijk zijn 64.007 bezoekers die dat jaar via internet een ticket kochten, getroffen door een datalek.

Het gelekte bestand bevat naam, e-mailadres, geslacht, leeftijd en postcode van de kopers, geen betaalgegevens of wachtwoorden, benadrukt Tomorrowland. Het lek kwam aan het licht toen Paylogic, het bedrijf achter de ticketverkoop, ongebruikelijke activiteiten vaststelde op een verouderd subsysteem van het festival.

Er bleek nog een oud scanbestand van de editie van 2014 op de server te staan. Dat is meteen offline gehaald. Paylogic, dat sinds 2013 de betalingen verzorgt voor Tomorrowland, zegt het voorval te betreuren.

In de e-mail wordt de bezoekers aangeraden alert te zijn op mails over kaartverkoop of promotiemails als die niet via de officiƫle kanalen van Tomorrowland of Paylogic zijn verstuurd. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er gegevens zijn misbruikt.

Het dancefestival in Boom, bij Antwerpen, trekt ieder jaar ook veel Nederlanders.