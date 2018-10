Romeinen protesteren tegen chaos in de stad

De betogers zijn woedend over bussen die niet rijden of in brand vliegen, kuilen in de straten, overvolle vuilcontainers en parken waar geen tuinier naar omkijkt. Ze houden burgemeester Virginia Raggi van de populistische Vijfsterrenbeweging hiervoor verantwoordelijk.

Weggesleten zebra's

Begin deze maand kwamen bij verschillende ongelukken vier voetgangers om het leven. Belangengroeperingen wijzen in verband hiermee naar de slechte staat van de zebra's, de weggesleten wegmarkering en de gaten in het wegdek.

Om het hoge gras in de parken en langs de oevers van de Tiber te kortwieken, stelde burgemeester Raggi afgelopen mei serieus voor schapen en geiten de stad binnen te brengen. De armlastige stad kampt met een structurele onderbezetting bij de plantsoenendienst.

Wanbestuur

Bij Raggi's aantreden, media 2016, trof ze een stad aan met grote schulden als gevolg van eerder wanbestuur. De burgemeester worstelt bovendien met opstappende wethouders en andere prominente stadsbestuurders.

Raggi zelf lijkt wel tevreden te zijn over haar aanpak, zegt correspondent Mustafa Marghadi in Rome. Er zijn inmiddels enkele projecten gestart om wegen te repareren, "maar voor de Romeinen is het te weinig en te laat".

De betogers, volgens Marghadi oprecht bezorgde burgers, zeggen er genoeg van te hebben dat de Vijfsterrenbeweging steeds naar het verleden wijst als het gaat over de verantwoordelijkheid voor de chaos in de stad.