Miljoenen tipgeld na dood Canadese miljardair

Nabestaanden van het Canadese miljardairsechtpaar Sherman loven een beloning van 6 miljoen euro uit voor tips over de dood van de twee. Barry Sherman en zijn vrouw Honey werden vorig jaar opgehangen gevonden in het zwembad van hun huis.

De vier kinderen van de Shermans zijn ontevreden over de vorderingen die de politie tot nu toe boekt in het onderzoek. Er wordt een callcenter opgezet om tips te ontvangen. "Het is helaas duidelijk dat de politie in deze zaak niet goed is ingezet", stelde een advocaat van de familie.

Vijanden

De 75-jarige Sherman was als fabrikant van generieke medicijnen een van de rijkste mensen van Canada geworden en een bekend filantroop. Zijn lichaam werd met dat van zijn 70-jarige vrouw Honey gevonden door een makelaar die voorbereidingen wilde treffen voor een bezichtiging van hun huis, dat te koop stond.

In de media werd aanvankelijk gespeculeerd of de een misschien de ander had vermoord en daarna zelfmoord had gepleegd. Er waren namelijk geen braaksporen of verdachten in beeld.

De kinderen van de twee spraken echter tegen dat hun ouders zoiets zouden doen. Bovendien had Sherman gezegd dat hij vijanden had: "De grote farmaciebedrijven hebben een hekel aan ons. Je zou kunnen zeggen dat ik verrast ben dat ik nog niet ben vermoord."

Eigen team

Desalniettemin duurde het een maand voordat de politie wilde spreken van een verdachte dood. Over wat daartoe de doorslag gaf en waarom het zolang had geduurd, wilde de politie niets zeggen.

De familie huurde ondertussen een eigen team van experts in, die bijvoorbeeld ontdekten dat de Shermans mogelijk enige tijd vastgebonden waren geweest en de plaats delict misschien in scène was gezet. Ook werden er volgens de familie 25 vingerafdrukken gevonden die de politie niet had opgemerkt.

De politie spreekt tegen dat er is geblunderd. Er werkten volgens een woordvoerder meer dan vijftig agenten aan de zaak en er zijn 200 getuigen gehoord. Ook zou er nooit alleen maar zijn uitgegaan van het scenario moord-zelfmoord. "Dit was een professioneel onderzoek met veel expertise."