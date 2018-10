Wekdienst 27/10: herdenking Wim Kok en replica Barentsz-schip gedoopt

Goedemorgen! In Amsterdam is een herdenkingsceremonie voor oud-premier Wim Kok, die vorige week overleed. En in Harlingen wordt de replica van het schip van zeevaarder Willem Barentsz gedoopt.

Er trekken enkele buien over het land, mogelijk met hagel en onweer. Van tijd tot tijd schijnt ook de zon. Het wordt 10 of 11 graden. Morgen blijft het overwegend droog, maar het is wel koud met 8 graden. Na het weekend is het wisselvallig en nog altijd vrij koud.