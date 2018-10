Grote politieactie in Duits Movie Park Bottrop vanwege dreiging

Het Duitse pretpark Movie Park in Bottrop, zo'n 60 kilometer van Venlo, is vanavond eerder gesloten vanwege een bomdreiging. Het park zou extra lang open zijn vanwege een Halloween-evenement, maar op last van de politie ging dat niet door.

Aanleiding was een dreigtelefoontje dat vanmiddag bij het park binnenkwam. Van een acute dreiging was volgens de politie geen sprake. Desondanks rukten agenten vanavond massaal uit. Niet duidelijk is wie achter het telefoontje zat.

Drukte

Bezoekers van het park moesten het park eerder verlaten. Volgens het park ging dat rustig en was er geen paniek. Op sociale media meldden pretparkbezoekers na afloop wel chaotische taferelen rond het park. Sommige mensen moesten een uur wachten voor ze van het parkeerterrein konden wegrijden.

Movie Park stond eerder bekend als Warner Brothers Movie World en is ook populair bij Nederlanders.