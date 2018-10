Activisten doen in Nederland aangifte van Kazachse fraude

Het internationale activistennetwerk Avaaz heeft in Nederland aangifte gedaan van witwassen tegen twee hier gevestigde bedrijven. Deze bv's maakten volgens de aangifte vermoedelijk onderdeel uit van een Kazachs witwasnetwerk waarmee mogelijk miljarden zijn verduisterd.

Volgens Avaaz (.pdf) speelde Nederland een cruciale rol in het netwerk. "Via Nederlandse vennootschappen werd de herkomst van het in Kazachstan verduisterde geld verhuld, zodat het vervolgens 'wit' elders in de wereld kon worden geïnvesteerd of naar Kazachstan 'teruggesluisd'."

De activisten baseren zich grotendeels op onderzoeksjournalistiek, onder meer van het tv-programma Zembla, en op rechtszaken in het buitenland.

Spil in de fraude zouden de Kazachse Khrapoenov-familie zijn en de Kazachse oud-minister en bankier Moechtar Abljazov. Zowel de Khrapoenovs als Abljazov worden al jaren beschuldigd van fraude, van respectievelijk circa 300 miljoen en 6 miljard dollar. Ze ontkennen alle beschuldigingen en stellen dat ze hun vermogen op legale wijze hebben vergaard.