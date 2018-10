Burgemeester sluit twee coffeeshops in Delft na 'nieuwe informatie'

In Delft zijn twee coffeeshops per direct gesloten. The Game en The Future zijn de laatste maanden doelwit geweest van meerdere geweldsincidenten.

Begin deze maand, na het laatste schietincident, besloot burgemeester Van Bijsterveldt de zaken nog open te houden. Nu meldt de gemeente op de site dat er bij de politie en het Openbaar Ministerie 'nieuwe informatie' is binnengekomen. Op basis daarvan is besloten om tot sluiting over te gaan.

Onbepaalde tijd

Een woordvoerder van de gemeente Delft wil tegen Omroep West niet ingaan op de aard van de informatie. Ook wil hij niet zeggen of er een dreiging is voor nieuwe geweldsincidenten bij de coffeeshops.

Op de ruit van de winkels hangt een kennisgeving van de burgemeester. Daarop staat dat ze tot nader order voor onbepaalde tijd zijn gesloten. "Het is derhalve eenieder verboden in dit pand te verblijven."

Dicht en weer open

De twee coffeeshops, die van dezelfde eigenaar zijn, werden dit jaar al een aantal keer gesloten. In mei sloot de burgemeester de panden voor een aantal maanden na een reeks geweldsincidenten. Nadat er extra veiligheidsmaatregelen waren genomen door de eigenaar mochten ze weer open. In september was The Game nog een keer voor drie dagen gesloten.