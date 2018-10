Facebook verwijdert 82 Iraanse nepaccounts

Facebook heeft 82 nepaccounts, -pagina's en -groepen verwijderd die een link hadden met Iran. Ze waren volgens het bedrijf betrokken bij een desinformatiecampagne gericht op de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In zestien gevallen gaat het om Instagram-accounts.

Analisten van Facebook kwamen ze vorige week op het spoor en konden herleiden dat ze in Iran waren gemaakt. De eigenaars deden zich voor als bezorgde Amerikaanse of Britse burgers. Ze plaatsten berichten over politiek gevoelige onderwerpen zoals rassenverhoudingen en immigratie en uitten kritiek op president Trump.

Iraanse autoriteiten

De Facebookpagina's hadden zo'n 1 miljoen volgers, 25.000 volgers waren lid geworden van een van de nepgroepen op Facebook en ruim 28.000 accounts volgden een van de valse Instagram-accounts.

Volgens Facebook zijn er geen banden gevonden met de Iraanse autoriteiten en is het niet duidelijk wie precies achter deze nepaccounts zitten.

'War room'

Facebook heeft een speciale verkiezings-'war room' ingericht met specialisten uit de hele organisatie die speuren naar nepnieuws en trollen. Het bedrijf wil daarmee voorkomen dat de Amerikaanse Congres-verkiezingen van volgende maand beïnvloed worden door internettrollen.

Eerder kreeg Facebook veel kritiek dat het niet optrad tegen de verspreiding van nepnieuws tijdens de presidentsverkiezingen tussen Hillary Clinton en Donald Trump.