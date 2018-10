AEX sluit op laagste punt sinds juni 2017

Op de Amsterdamse beurs is de AEX gesloten op het laagste niveau sinds juni 2017. De index dreigde lang beneden de grens van 500 punten te sluiten, maar bleef er uiteindelijk een stukje boven.

Wereldwijd hebben de beurzen het deze maand zwaar. In Amsterdam is de beurs in oktober al bijna 8 procent gezakt en in andere landen, zoals Frankrijk, zelfs al bijna 10 procent.

Beleggers verkopen aandelen omdat ze bezorgd zijn over de wereldwijde handelsoorlog en de achterblijvende groei van de Chinese economie. Gisteravond kwamen daar nog tegenvallende kwartaalcijfers van de Amerikaanse webwinkel Amazon en Google-moederbedrijf Alphabet bij.

De AEX zakte vandaag 1,1 procent en sloot op 507,52 punten. De MidKap eindigde 0,7 procent lager. In Frankfurt, Londen en Parijs leverden de beursgraadmeters tot 1,3 procent in. De Dow Jones in New York stond eind van de middag (Nederlandse tijd) op een verlies van 1,3 procent.