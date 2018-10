Verzekeraars moeten kwakkelend ziekenhuis (meestal) openhouden

In korte tijd zijn er twee ziekenhuizen in Nederland failliet verklaard. Het MC Slotervaart sluit vandaag. Het IJsselmeerziekenhuis in Lelystad blijft vooralsnog open. Kan een ziekenhuis zomaar dichtgaan als het in financiële nood zit?

Minister Bruins voor Medische Zorg noemt dat niet wenselijk, maar zegt dat het wel kán gebeuren. Uit recent onderzoek van accountantsbureau BDO blijkt dat er in Nederland 14 ziekenhuizen in zwaar weer verkeren. Daar zaten bovenstaande ziekenhuizen ook bij. Maar de vraag is of die andere ziekenhuizen op termijn ook echt hun deuren zullen dichtdoen.

Veel van die ziekenhuizen liggen op een cruciale plaats in ons land. "Als ze wegvallen kunnen zorgverzekeraars niet meer voldoen aan de zorgplicht", zegt zorgeconoom Xander Koolman.

Een van de eisen waaraan verzekeraars moeten voldoen, is dat een ambulance een aanrijtijd naar een patiënt heeft van maximaal 15 minuten. Een ziekenhuis kan dus niet dichtgaan als er daardoor na een noodoproep naar 112 niet binnen een kwartier een ambulance op de stoep kan staan. "Zouden zorgverzekeraars dat toch doen, dan krijgen ze een enorme boete", zegt Koolman. Bovendien moet de ambulance de patiënt ook binnen 45 minuten kunnen afleveren op een spoedeisendehulpafdeling.