Verbod op wattagemeters in Tour maakt voor Poels niets uit

Wout Poels sluit zich bij die visie aan. "De wattagemeter wordt overschat", zegt de renner van de Britse Sky-formatie. "Het is af en toe een hulpmiddel, net zoals een hartslagmeter, maar wielrenners moeten gewoon hard trappen. Als ik niet hard genoeg trap, verlies ik, of ik nou wel of niet met een wattagemeter rijd. Wielrenners zijn geen machines. We hebben ook gevoel en daar luisteren wij meer naar dan dat we kijken naar ons tellertje."

Poels zou niet wakker liggen van het verbod op de wattagemeter. Daarnaast acht hij de kans dat er dan in de Tour de France aanvallender gekoerst gaat worden klein. "Ik denk dat er maar heel weinig renners zijn die denken: 'Ik vlieg die eerste col volle bak aan', met de kans om zichzelf op een klim later volledig op te blazen. Van mij mag het wel, als ik het zelf maar niet ben."