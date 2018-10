Aan boord op marineschip: sigaretten en T-shirts voor Somalische vissers

10 jaar geleden bereikte piraterij een hoogtepunt voor de kust van Somalië, in een cruciale regio voor de maritieme wereldhandel. Voor de kust van Eyl lagen toen enkele gekaapte mammoettankers. Na langslepende onderhandelingen verschenen vliegtuigjes die koffers vol met dollars in zee dropten.

Ook eindigde hier in 2009 de kaping van kapitein Philips en zijn Maersk Alabama, later verfilmd met Tom Hanks in de hoofdrol. In dat jaar hadden Somaliërs 46 schepen gekaapt, een jaar later 47. In 2011 hielden ze 700 zeelui in gijzeling.

In 2008 ontvingen ze gemiddeld rond de 1,5 miljoen dollar aan losgeld per schip, twee jaar later was dat 3 à 4 miljoen, met als grootste bonus 9,5 miljoen voor de Zuid-Koreaanse olietanker Sambo Dream. De 10 procent van de maritieme wereldhandel die door de Golf van Aden gaat, werd bedreigd door een paar honderd qatkauwende schurken.

T-shirt en sigaretten

Een jongeman in Eyl haalt zijn neus op over die vreemde militairen en ontwikkelingswerkers. "Op zee geven jullie ons een T-shirt en een fles water en aan land een mes om vis te snijden", sneert hij. "Jullie denken ons wel erg gemakkelijk te kunnen overhalen."

Een oudere man duwt hem zachtjes weg en neemt het woord. "Waarom zetten jullie geen kustwacht op om ons te beschermen?", zegt hij. "Jullie probleem is de piraterij, ons probleem de illegale visserij. En daar doen jullie niets aan."

Een dag eerder werd op volle zee een zogenoemde friendly approach gedaan. Het Spaanse oorlogsschip hield stil, de special forces klauterden met een touwladder van stuurboord naar rubberbootjes op de hoge golven en snelden naar een houten vissersboot. Een friendly approach is jargon van de antipiratenoperatie waarbij de militairen een boot inspecteren. De Somaliërs op de vissersboot staken angstvallig hun handen in de lucht. Iedereen kreeg een T-shirt met het opschrift van de antipiratenbrigade van de EU, een fles water en een slof sigaretten.