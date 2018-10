Verloofde Khashoggi: hij verwachtte geen ondervraging op consulaat

De vermoorde Saudische journalist Jamal Khashoggi dacht niet dat hij op het consulaat in Istanbul ondervraagd of gearresteerd zou worden. Wel was hij bang dat in het gebouw de spanningen zouden oplopen of dat zijn verzoek om papieren zou worden afgewezen, zegt zijn verloofde tegen de Turkse zender Habertürk. Volgens haar werd hij goed behandeld bij een eerder bezoek aan het consulaat, op 28 september.

Khashoggi ging op 2 oktober naar het consulaat om papieren voor zijn huwelijk te regelen, maar dat overleefde hij niet. Verloofde Hatice Cengiz stond buiten het gebouw te wachten en zag haar aanstaande man niet terugkeren.

Niet naar Witte Huis

In het interview zegt Cengiz dat ze niet van plan is om in te gaan op de uitnodiging van de Amerikaanse president Trump om het Witte Huis te bezoeken. Volgens haar is Trumps uitnodiging vooral bedoeld om de publieke opinie aan zijn kant te krijgen. Ze wil pas langsgaan als de Amerikanen "oprecht" proberen om de moord op te lossen.

Ruim drie weken na de moord is nog steeds niet duidelijk wie de opdracht heeft gegeven voor de dood van de journalist, die bekendstond als fel criticus van het Saudische koningshuis. Volgens Turkse rechercheurs zijn de moordplannen gemaakt op 28 september, enkele dagen voor zijn dood.

De Turkse president Erdogan eist dat Saudi-Arabië beter meewerkt aan het moordonderzoek en wil dat de daders worden berecht in Turkije. De Saudische autoriteiten hebben voor zover bekend tot nu toe achttien mensen opgepakt.

Hatice Cengiz eist dat iedereen die verantwoordelijk is voor de dood van haar verloofde wordt opgepakt en gestraft. Het lichaam van Khashoggi is nog spoorloos.